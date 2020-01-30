Накопительная пенсия в Украине: появился тревожный прогноз

Пенсия в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионерам в Украине готовят новую пенсионную реформу

Пенсии в Украине в будущем могут стать накопительными - украинцы смогут на свой лицевой счет откладывать "деньги на старость". Определенный процент будет обязательным, но работник сам сможет увеличивать сумму накопления. Что произойдет с накоплениями при инфляции, которая регулярно будет "съедать" часть кровно заработанных - в материале Styler.

Отметим, что уже в марте 2020 года могут запустить так называемую "вторую пенсию", которая станет началом перехода на накопительную систему. Каждый работающий житель страны должен будет в обязательном порядке пополнять лицевой счет, и даже если это будет 0%, работодатель будет перечислять процент от зарплаты. Все будет рассчитываться по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".

В законопроекте о накопительной пенсии, который разрабатывают в Раде, предусмотрено, что работодатели будут перечислять "на пенсию" 2% от зарплаты работника, а работающие украинцы заплатят 1% от размера заработной платы.

Консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что такая система совершенно неэффективна, человек с низкой зарплатой за 10 лет сможет накопить не более 1000 долларов, которые к тому же поглотит инфляция. Об этом пишет "Апостроф".

"Если у человека зарплата, условно, 5000 гривен, то 1% - это 50 гривен, то есть 2 доллара. За год - 24 доллара. Если добавить 2% от работодателя, получится около 75 долларов в год. Даже если это будет 100 долларов, то за десять лет человек "накопит" до 1000 долларов. Администрирование этого взноса, думаю, выйдет дороже. К тому же эти средства "съест" инфляция, и получится даже отрицательная эффективность ", - говорит Томашевская.

При этом эксперт считает, что более эффективным будет положить эти деньги на депозит и получать проценты уже с первого взноса. А накопительная система предполагает, что человек получит эти деньги когда-нибудь в неизвестном будущем.

Кроме того Томашевская предложила вариант, когда отложенные на пенсию средства не лежат без дела, а используются в качестве инвестиций, принося прибыль.