Пенсии в Украине: как правильно рассчитать и кто получит больше

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине - сумма ежемесячных выплат зависит от ряда факторов

Пенсии в Украине насчитываются индивидуально каждому украинцу по специальной формуле, переменными в которой являются зарплата работника, его страховой стаж, а также показатель средней зарплаты в Украине за предыдущий период. Как правильно рассчитать пенсию и кто может получить больше - в материале Styler.

Хотя размер пенсии ограничивается законодательством Украины, для каждого получателя выплат размер высчитывается отдельно.

По какой формуле рассчитывают пенсию

Алгоритм расчета выглядит так: P = Zз × Kз × Kc.

Р - пенсия в гривнах.

Zз - средняя месячная зарплата в Украине за три последних года, коэффициент объявляет ПФУ (в 2020 году - 9476 грн 84 копейки).

Kз - коэффициент заработной платы (соотношение между средней по стране и той, которую в этот период момент получал пенсионер).

Kc - коэффициент страхового стажа. Это множитель длительности лет стажа работы на величину оценки первого года страхового стажа (с 1 января 2018 года составляет 1 (раньше был 1,35).

Таким образом, пенсия зависит не только от того, сколько проработал человек и какую зарплату получал, но и от того, когда он пошел на пенсию. Как пример приводятся такие варианты:

шахтер со стажем 46 лет вышел на пенсию в 2008 году - ему начислили 3300 грн пенсии.

шахтер с тем же стажем вышел в 2016 году. Ему насчитали 8400 грн.

Отметим, что эта сумма будет меняться после ежегодных индексаций в марте. В этом году индексацию проведут по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год". Эксперты считают, что после перерасчета пенсии в среднем вырастут на 12-15%.

Напомним, что в Украине в 2020 году будет трижды пересчитана пенсия: после индексации в марте, а также повышения размера минимальной пенсии в июле и декабре этого года. До конца 2020 года минимальная пенсия составит 1769 грн.