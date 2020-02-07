Пенсія в Україні: які документи потрібні для оформлення виплат у 2020 році

Пенсія в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

У Пенсійному фонді України уточнили список документів, необхідних для оформлення пенсії

Пенсія в Україні з 1 квітня 2020 року буде оформлятися для жінок, які досягли 59,5 років. Наступне підвищення пенсійного віку очікується у 2021 році – жінки зможуть піти на відпочинок у 60 років. Також у Пенсійному фонді України уточнили інформацію про те, як можна оформити пенсію у 2020 році і які для цього потрібні документи.

Тим громадянам України, які вже не працюють, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації). Також це може зробити людина, яка має нотаріальну довіреність на поручительство.

Громадяни України, які на момент досягнення ще працюють, можуть самостійно не звертатися в ПФУ і за них це зробить уповноважена посадова особа організації.

Які документи має надати уповноважена особа організації:

Не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

У 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформити необхідні документи та направити їх до органу, що призначає пенсію, за місцем знаходження організації або за місцем проживання особи.

У разі необхідності надати допомогу щодо одержання відсутніх в особи документів для призначення пенсії.

Для того, щоб оформити пенсію за віком, необхідно зібрати такі документи:

Довідка з податкової адміністрації про присвоєння ІПН (ідентифікаційного номера)

Трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004. Відділ персоніфікованого органу, який призначає пенсію, видає довідку із бази даних.

Довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000

Для обчислення пенсії може враховуватися також заробітна плата за будь-які 60 календарних днів страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв: якщо пенсіонер виявив таке бажання і довідка про заробітну плату підтверджена первинними документами у період до 1 січня 2016 року, а також якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців.

Законодавство дозволяє розраховувати пенсію без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року, якщо такий варіант буде вигідним для пенсіонера.

Також будуть потрібні:

Документи про надання особливого статусу, наприклад, посвідчення "чорнобильця"

Документи про місце проживання або реєстрації особи

Кольорова фотографія 4 на 6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення

Копія паспорта

Заяву на виплату пенсії через банківські установи або поштові відділення. Заявник надає довідку про відкриття рахунка в банку або вказує, що бажає отримувати пенсію через пошту.

Заява про призначення пенсії. Бланк надається працівниками Пенсійного Фонду України та заповнюється заявником за паспортом безпосередньо в момент подачі документів.

Варто відзначити, що документи для призначення пенсії, можуть подаватися як в оригіналах, так і в нотаріально завірених копіях (або засвідчені адміністрацією підприємства, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію).

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. Якщо для підтвердження стажу потрібна трудова книжка, то можна подати її копію, але завірену адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, який призначає пенсію.