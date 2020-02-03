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Платить будет нечем: эксперты заговорили о катастрофе с пенсиями в Украине

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 10:11
Платить будет нечем: эксперты заговорили о катастрофе с пенсиями в Украине
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине в будущем нужно будет платить трети населения, и эта нагрузка ляжет на трудоспособное население

Пенсии в Украине в будущем могут оказаться под угрозой из-за стремительного старения нации. Эксперты считают, что с каждым годом пожилых украинцев будет становиться все больше, при этом общее число украинцев продолжит сокращаться. Что будет с пенсиями в ближайшие несколько десятков лет - в материале Styler.

Уже сейчас понятно, что людей поколения 1990-х и 2020-х годов в полтора раза меньше, чем украинцев старшего поколения. Это может привести к настоящей катастрофе с выплатой пенсионных пособий в обозримом будущем.

Так, по данным Госстата, работающих украинцев старше 40 лет более половины (50%). При этом в ООН прогнозируют, что в ближайшие десятилетия сокращение население в Украине будет происходить за счет людей трудоспособного возраста.

К 2050 году жителей страны станет меньше на 28%, при этом украинцев старше 60-ти станет 32%, - прогнозирует ООН.

Такие оценки несут серьезную угрозу для рынка труда и пенсионной системы в Украине.

Сейчас на пенсию выйдет поколение, которое превышает в 1,5 раза количество украинцев, замещающих их на рынке труда. Это реальный вызов для пенсионной системы Украины, - говорит демограф Лидия Ткаченко, пишет Сегодня.

В Украине в 2021 году после последнего этапа повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, этот возраст менять не будут. Такая ситуация ведет к тому, что работать будет некому и пенсии платить будет нечем.

Для того, чтобы избежать кризиса пенсионной системы, придется снова повышать пенсионный возраст. Уже сейчас эксперты говорят, что 60 лет очень мало, ведь в соседних с Украиной странах люди выходят на пенсию в 63 или даже 65 лет.

Но тут возникает следующий конфликт - такой высокий пенсионный возраст не вписывается в продолжительность жизни украинцев. Так, в Украине ожидаемая продолжительность жизни составляет 71,6 года, в то время как в ЕС - 81 год.

Стоит отметить, что в комитете ВР по вопросам соцполитики уже заговорили о том, что пенсионный возраст начнут постепенно повышать уже в 2023 или 2025 году. Кроме того, готовится новый законопроект о накопительной пенсии.

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