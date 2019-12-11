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Пенсія по СМС: як буде працювати нововведення

STYLERЖиття    11.12.2019 - 13:32
Пенсія по СМС: як буде працювати нововведення
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть оформлятися по-новому

Пенсії в Україні з 1 січня 2020 року можна буде не тільки реєструвати не виходячи з дому, але і отримувати повідомлення про нарахування за допомогою СМС або на електронну пошту. А з допомогою спеціально розробленого мобільного додатку українці зможуть мати доступ до своєї персональної сторінки.

Таке нововведення передбачене у постанові ПФУ № 11-3 від 8 серпня 2019 року. А департамент інформаційних систем і е-реєстрів повинен до початку 2020 року завершити розробку програмного забезпечення.

Відзначимо, що мобільний додаток Пенсійного фонду в тестовому режимі запрацював уже у вересні. Тепер же в ПФУ хочуть збільшити число його користувачів.

При цьому зареєструватися на веб-порталі можна, як особисто, так і онлайн. Якщо у людини немає електронного цифрового підпису (ЕЦП) або платкарти, яка одночасно є пенсійним посвідченням, їй треба особисто пред'явити документи.

А для осіб, які мають ЕЦП або таку платіжну картку, реєстрацію можна пройти онлайн.

Коли в ПФУ буде прийнято рішення про нарахування пенсійних виплат, користувач програми отримає СМС з повідомленням. Але за пенсійним посвідченням все ж потрібно буде з'явитися в пенсійний фонд у своєму районі.

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