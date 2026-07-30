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Під ударом Київ, Вінниця, Кривий Ріг і не тільки: що відомо про обстріл України

02:12 30.07.2026 Чт
2 хв
Загрозу оголосили одразу для кількох областей
aimg Катерина Коваль
Під ударом Київ, Вінниця, Кривий Ріг і не тільки: що відомо про обстріл України Фото: президент України закликав слідкувати за сигналами тривоги в усіх регіонах (Getty Images)
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Уночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами, у повітряному просторі зафіксовані групи ударних безпілотників.

РБК-Україна повідомляє все, що відомо про атаку в ніч на 30 липня.

Головне

  • Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами;
  • у Києві пожежі в Святошинському районі та на Оболоні;
  • за даними ЗМІ, поблизу Кривого Рогу зафіксували влучання по житловому сектору, є люди під завалами.

Київ

О 01:07 військові оголосили про загрозу пусків балістичних ракет на столицю - майже одночасно в місті пролунали перші вибухи.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - повідомили в КМВА.

За даними мера, у Святошинському районі через падіння уламків сталось загоряння на території нежитлової забудови. Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.

Дніпропетровщина

О 01:10 Повітряні сили попередили про ракети, що прямують на Дніпро. За хвилину повідомили про ракету на Кривий Ріг, а невдовзі - про швидкісну ціль з Харківщини курсом на Дніпро.

За даними місцевих ЗМІ, влучання зафіксували поблизу Кривого Рогу по житловому сектору, є люди під завалами.

Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина

Зафіксували групу безпілотників, що рухається з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщин. Пізніше повідомили про ще одну групу дронів на Кременчук.

Вінниця

О 01:56 Повітряні сили попередили про ракети курсом на Вінниччину - мешканців Вінниці закликали прямувати в укриття, у місті пролунали вибухи.

Харків

Реактивний безпілотник типу "Шахед" влучив у промислову зону Новобаварського району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, про можливість такого удару попереджали заздалегідь. Зеленський заявляв, що Росія готувала масований обстріл кілька днів поспіль, і закликав українців уважно реагувати на сигнали тривоги саме тієї ночі.

А напередодні, в ніч на 29 липня, по Україні вже випустили 229 ударних дронів з різних напрямків, сили ППО тоді збили або подавили 65 цілей на півночі, півдні та сході країни, проте зафіксували влучання 14 дронів одразу у 10 локаціях.

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