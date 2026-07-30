Під ударом Київ, Вінниця, Кривий Ріг і не тільки: що відомо про обстріл України
Уночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами, у повітряному просторі зафіксовані групи ударних безпілотників.
РБК-Україна повідомляє все, що відомо про атаку в ніч на 30 липня.
Головне
- Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами;
- у Києві пожежі в Святошинському районі та на Оболоні;
- за даними ЗМІ, поблизу Кривого Рогу зафіксували влучання по житловому сектору, є люди під завалами.
Київ
О 01:07 військові оголосили про загрозу пусків балістичних ракет на столицю - майже одночасно в місті пролунали перші вибухи.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - повідомили в КМВА.
За даними мера, у Святошинському районі через падіння уламків сталось загоряння на території нежитлової забудови. Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.
Дніпропетровщина
О 01:10 Повітряні сили попередили про ракети, що прямують на Дніпро. За хвилину повідомили про ракету на Кривий Ріг, а невдовзі - про швидкісну ціль з Харківщини курсом на Дніпро.
За даними місцевих ЗМІ, влучання зафіксували поблизу Кривого Рогу по житловому сектору, є люди під завалами.
Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина
Зафіксували групу безпілотників, що рухається з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщин. Пізніше повідомили про ще одну групу дронів на Кременчук.
Вінниця
О 01:56 Повітряні сили попередили про ракети курсом на Вінниччину - мешканців Вінниці закликали прямувати в укриття, у місті пролунали вибухи.
Харків
Реактивний безпілотник типу "Шахед" влучив у промислову зону Новобаварського району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, про можливість такого удару попереджали заздалегідь. Зеленський заявляв, що Росія готувала масований обстріл кілька днів поспіль, і закликав українців уважно реагувати на сигнали тривоги саме тієї ночі.
А напередодні, в ніч на 29 липня, по Україні вже випустили 229 ударних дронів з різних напрямків, сили ППО тоді збили або подавили 65 цілей на півночі, півдні та сході країни, проте зафіксували влучання 14 дронів одразу у 10 локаціях.