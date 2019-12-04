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Пенсии в Украине начнут начислять по-новому: о чем речь

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 11:22
Пенсии в Украине начнут начислять по-новому: о чем речь
Пенсии в Украине 2019 (Коллаж РБК-Украина)

В Пенсионном фонде Украины уточнили, кто не получит повышенных пенсий в декабре

Пенсии в Украине с декабря начнут начислять по новым стандартам, однако изменения коснутся не все категории пенсионеров. В первую очередь перерасчет коснется тех, у кого выплаты привязаны к минимальному прожиточному минимуму. Увеличатся минимальные и максимальные размеры пенсий, надбавки за большой стаж для неработающих пенсионеров, появятся новые доплаты и повышения, в частности для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов семей погибших военнослужащих.

Минимальная пенсия для лиц, которые утратили работоспособность, вырастет до 1638 гривен. Для тех пенсионеров, у которых стаж более 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин), но размер пенсии менее 2000 гривен, правительство выделило доплаты в сумме, которой не хватает до 2000 гривен. Максимальная пенсия в декабре составит 16380 гривен.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, есть категории, которых повышение и пересчет не затронет, так как в составе пенсионной выплаты отсутствуют составляющие, которые зависят от размера прожиточного минимума:

  • Пенсии детей войны
  • Надбавки реабилитированным и членам их семей, которые были вынуждено переселены
  • Ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС
  • Надбавки на уход

Кроме того, в правительстве хотят отвязать пенсионные выплаты от минимального прожиточного минимума и привязать их к "базовой величине", которая будет ежегодно определяться Кабинетом министров.

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