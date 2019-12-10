Курс доллара в Украине: эксперты предупредили о неприятных "сюрпризах"

Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине продолжает снижаться, но в совете НБУ начали беспокоится

Курс доллара в Украине продолжает бить рекорды. По состоянии на вторник, 10 декабря, гривна снова укрепилась, и курс валют достиг очередного минимума за последние четыре года. Нацбанк установил 23,68 гривен за доллар. Аналитики дали очень положительный прогноз на нынешнюю неделю, а совет НБУ раскритиковал укрепление гривны.

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, за прошедшую неделю гривна к доллару укрепилась на 1-1,2%. Официальный курс НБУ снизился с 23,97 грн до 23,72, спрос с 23,94 до 23,65, а предложение с 23,96 до 23,68.

Эксперт уверен, что доллар будет и дальше падать и через неделю может достигнуть отметки 23,4 грн, а наличная валюта на рынке будет торговаться в районе 23,3/23,5 грн за один доллар США.

По словам Иосуба, совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление иностранной валюты.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование, которое происходит на основе рыночного спроса и предложения валюты, и лишь сглаживает сильные колебания", - уверен Иосуб.

По словам аналитика, такой политики придерживаются в большинстве развитых и развивающихся стран. А вмешательство в курс приводит к валютным кризисам.

"С этой точки зрения позиция Совета НБУ выглядит призывом вернуться к старым порочным практикам", - утверждает эксперт.