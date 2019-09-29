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Пенсія в 2020 році: українцям можуть зробити черговий сюрприз

STYLERЖиття    29.09.2019 - 08:17
Пенсія в 2020 році: українцям можуть зробити черговий сюрприз
Пенсія в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні у 2020 році можуть істотно змінитися

Пенсії українців можуть істотно вирости в 2020 році. Так як на даний момент мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму в Україні для непрацездатних осіб, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволить у 2020 році збільшити мінімальний прожитковий мінімум практично в два рази – до 4500 гривень. Це суттєво позначиться не тільки на пенсіях, а також на сумах різних соціальних виплат, які до неї прив'язані. Про це пише видання "Сегодня".

Пенсія в 2020 році: українцям можуть зробити черговий сюрприз

Пенсії в Україні - що чекає українців у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

У проекті державного бюджету на 2020 році закладена сума мінімальної пенсії в розмірі 1638 гривень. Однак протягом року ця сума буде двічі підвищуватися – у липні та грудні. Підвищення буде не дуже суттєвим – всього на 8%, що складе 131 гривню.

З 1 липня мінімальна пенсія складе 1712 гривень, а з 1 грудня – 1769 гривень.

Якщо на підвищення прожиткового мінімуму зможуть знайти кошти, і він буде підвищений до рівня фактичного, то суми мінімальних пенсій до кінця 2020 року можуть скласти близько 3328 гривень.

Однак, підвищення прожиткового мінімуму потягне за собою перегляд тих пенсій для тих, хто став її отримувати до 2020 року і доведеться провести індексацію. Відповідно, це потягне за собою чималі витрати.

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