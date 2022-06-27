Как пенсионеру на оккупированной территории узнать о зачислении средств: подробная инструкция
Украинцы, которые оказались под временной российской оккупацией, или в регионах, где продолжаются боевые действия, остались без выплат. В частности, чтобы получить информацию о зачислении средств таким пенсионерам, нужно обратиться в колл-центр.
Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Жительница временно оккупированной Херсонской области спросила, где можно узнать о зачислении средств, если ранее получали пенсию на "Укрпочте", а в апреле оформили карту Приватбанка.
Также отметила, что средства будут поступать с июня, но по состоянию на 20 июня деньги не поступили.
Как решить проблему
В Пенсионном фонде добавили, что для выяснения этого вопроса следует обратиться за консультацией на "горячую линию" контакт-центра по телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 или через портал электронных услуг по ссылке.
Кроме того, ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением этого вопроса, можно по ссылке.
Как сохранить пенсию во время оккупации
Для сохранения пенсий и социальных выплат, пенсионеры, живущие на оккупированных территориях, могут воспользоваться специальным механизмом через приложение "Дия". Таким образом приезжать на подконтрольную территорию Украины необязательно.
Для сохранения пенсии надо оформить "Дия.Подпись" - электронная подпись используется для подписания документов в приложении "Дия" и онлайн.
Чтобы получить подпись, необходима ID-карта и биометрический заграничный паспорт в приложении "Дия".
Как получить "Дия.Подпись"
- Авторизуйтесь в приложении "Дия";
- Перейдите в Меню "Дия.Подпись";
- Нажмите "Создать";
- Подтвердите личность через проверку фото, NFC или BankID;
- Придумайте 5-значный код для "Дия.Подпись";
- Готово! Теперь вы можете подписывать документы в "Дия" и онлайн.
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