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Как пенсионеру на оккупированной территории узнать о зачислении средств: подробная инструкция

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Понедельник 27 июня 2022 19:14
Как пенсионеру на оккупированной территории узнать о зачислении средств: подробная инструкция Как украинцам на оккупированных территориях узнать о зачислении средств (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцы, которые оказались под временной российской оккупацией, или в регионах, где продолжаются боевые действия, остались без выплат. В частности, чтобы получить информацию о зачислении средств таким пенсионерам, нужно обратиться в колл-центр.

Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Жительница временно оккупированной Херсонской области спросила, где можно узнать о зачислении средств, если ранее получали пенсию на "Укрпочте", а в апреле оформили карту Приватбанка.

Также отметила, что средства будут поступать с июня, но по состоянию на 20 июня деньги не поступили.

Как решить проблему

В Пенсионном фонде добавили, что для выяснения этого вопроса следует обратиться за консультацией на "горячую линию" контакт-центра по телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 или через портал электронных услуг по ссылке.

Кроме того, ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением этого вопроса, можно по ссылке.

Как сохранить пенсию во время оккупации

Для сохранения пенсий и социальных выплат, пенсионеры, живущие на оккупированных территориях, могут воспользоваться специальным механизмом через приложение "Дия". Таким образом приезжать на подконтрольную территорию Украины необязательно.

Для сохранения пенсии надо оформить "Дия.Подпись" - электронная подпись используется для подписания документов в приложении "Дия" и онлайн.

Чтобы получить подпись, необходима ID-карта и биометрический заграничный паспорт в приложении "Дия".

Как получить "Дия.Подпись"

  • Авторизуйтесь в приложении "Дия";
  • Перейдите в Меню "Дия.Подпись";
  • Нажмите "Создать";
  • Подтвердите личность через проверку фото, NFC или BankID;
  • Придумайте 5-значный код для "Дия.Подпись";
  • Готово! Теперь вы можете подписывать документы в "Дия" и онлайн.

Ранее мы сообщали, как оформить пенсию на оккупированной территории.

Кроме того, как выплачивают пенсию в труднодоступных регионах Украины.

Кроме того, как проверить статус выплат от международных организаций онлайн.

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