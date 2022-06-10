Как проверить статус выплат от международных организаций онлайн: простая инструкция
Украинцы, которые вынуждены были переехать в другой регион из-за военных действий, имеют право подать документы на выплаты от международных организаций. Заявки подаются через єДопомога.
Кто имеет право на такую помощь и как проверить статус своей заявки после оформления - читайте ниже.
Кто имеет право на выплаты от международных организаций
Внутренне перемещенные лица, которые находятся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и лица, которые проживают/находятся на временно оккупированных, деокупированных территориях или в зоне активных боевых действий - могут подать заявку на выплату от международных организаций.
Как подать заявку и какие нужны данные
Заявку нужно подать на сайте єДопомога - вот по этой ссылке. Нужно ввести такие данные:
- фамилию, имя, отчество
- Идентификационный налоговый номер (ИНН, РНОКПП)
- паспорт гражданина Украины, ID-карта, свидетельство на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении ребенка
- Адрес зарегистрированного и фактического места проживания
- Номер телефона
- IBAN (банковский счет для выплаты помощи)
Как узнать статус заявки
Далее на платформе єДопомога собираются заявки на помощь и по запросу Международных организаций передает списки на помощь по категории, а они обрабатывают такие заявки и финансируют выплаты.
1. Чтобы проверить статус заявки, нужно зайти на сайт єДопомога и нажать кнопку "Проверка статуса заявки".
2. Далее нужно указать регистрационный номер карты плательщика налогов (РНОКПП или ИНН) и номер телефона.
3. После - нажать на кнопку "Проверить статус" и получить ответ.
Заявка не найдена - ранее вы не подавали заявку через платформу єДопомога
Ваша заявка в процессе верификации - заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики и сейчас проходит проверка правильности поданных данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.
Ваша заявка верифицирована - указанная в заявке персональная информация и социальные статусы подтверждены.
Ваша заявка не прошла верификацию - указанные в заявке статусы не отвечают имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социального обеспечения для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.
Ваша заявка содержит ошибки - в заявлении допущены ошибки, нужно дополнительно ее проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.
Заявка находится в ожидании на выплату от международных организаций - этот статус подтверждает, что заявка прошла верификацию и будет передана международным организациям.
Далее статус может меняться - после получения международными организациями.
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