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Как оформить пенсию на оккупированной территории: подробная инструкция

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Понедельник 06 июня 2022 15:56
Как оформить пенсию на оккупированной территории: подробная инструкция Как получить пенсию на оккупированных территориях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждане, которые оказались во временной оккупации, продолжают получать все социальные выплаты, пенсии и субсидии в полном объеме.

Как оформить пенсию тем людям, которые оказались на оккупированных территориях, сообщили на Facebook-странице Пенсионного фонда Украины.

В частности, украинка, оказавшаяся в оккупации спросила, как ей оформить пенсию. По ее словам, в областной центр транспорт не ходит, а Пенсионный фонд закрыли.

В ПФУ заявили, что есть два варианта решения проблемы. Первое - это пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом был представлен на перевод в электронный вид трудовой книжки).

Во-вторых, если стажа в РСО недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как получить пенсию на оккупированных территориях

Украинцы, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, могут получить начисленные пенсионные выплаты наличными.

В частности, все банки 100% зачисляют пенсионные выплаты на карточки, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться.

Также есть пенсионеры, которые получают выплаты по месту жительства. Однако, сейчас почтовый оператор не может донести пенсию на оккупированных территориях. В таком случае пенсионеры открывают счета в Ощадбанке и на них зачисляют пенсионные выплаты.

Средствами пенсионеры могут воспользоваться, обратившись в Ощадбанк при первой возможности.

Кроме того, если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания, через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.

Ранее мы сообщали, что Укрпочта и Ощадбанк заявили о важных изменениях для пенсионеров.

Также мы писали, что некоторые украинские пенсионеры в июне получат доплаты.

Кроме того, в Украине изменились условия выхода на пенсию.

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