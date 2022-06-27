Як пенсіонеру на окупованій території дізнатися про зарахування коштів: детальна інструкція

Українці, які опинилися під тимчасовою російською окупацією, або в регіонах, де тривають бойові дії, залишилися без виплат. Зокрема, щоб отримати інформацію про зарахування коштів таким пенсіонерам, потрібно звернутися до кол-центру.

Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook .

Мешканка тимчасово окупованої Херсонської області запитала, де можна дізнатися про зарахування коштів, якщо раніше отримували пенсію на "Укрпошті", а у квітні оформили картку ПриватБанку.

Також зазначила, що кошти надходитимуть із червня, але станом на 20 червня гроші не надійшли.

Як вирішити проблему

У Пенсійному фонді додали, що для з'ясування цього питання слід звернутися за консультацією на "гарячу лінію" контакт-центру за телефонами: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 або через портал електронних послуг за посиланням.

Окрім того, ознайомитись із переліком сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України, куди можна звернутися за вирішенням цього питання, можна за посиланням.

Як зберегти пенсію під час окупації

Для збереження пенсій та соціальних виплат, пенсіонери, що живуть на окупованих територіях, можуть скористатись спеціальним механізмом через застосунок "Дія". Таким чином приїздити на підконтрольну територію України не обов’язково.

Для збереження пенсії треба оформити "Дія.Підпис" - електронний підпис, який використовується для підписання документів у застосунку "Дія" та онлайн.

Щоб отримати підпис, необхідна ID-картка або біометричний закордонний паспорт у застосунку "Дія".

Як отримати "Дія.Підпис"