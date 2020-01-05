Пенсионеров ждет череда неприятных сюрпризов: детали новшеств

Пенсии в Украине планируют начислять по новым правилам. В "Слуге народа" анонсировали еще один – уже третий по счету – этап повышения пенсионного возраста. Детали грядущего изменения в законодательстве раскрыла глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Какие бы мягкие варианты мы ни придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", – заявила нардеп.

Чиновница уточнила, что повышение нужно делать плавным.

"Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время — это не вопрос сегодняшнего дня", – уверена депутат.

Интересно, что уже в 2020 году заработают сразу два этапа повышения пенсионного возраста. В 2011 году власти повысили возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин. Но растянули этот процесс до 2020 года, повышая пенсионный возраст на полгода каждый год. С 1 января этот период закончился. В наступившем году для женщин выход на пенсию возможен только в 60 лет.

Более того, одновременно обязательный трудовой стаж для ухода на покой у всех в 2020 году увеличивается еще на один год (до 27 лет). Пенсионная реформа 2017 года предусматривала скрытое повышение пенсионного возраста. Оно выражалось в увеличении трудового стажа, который требовался для выхода на пенсию. С нового года, чтобы перестать работать в 60 лет, нужно будет иметь 27 лет подтвержденного страхового стажа (то есть официального трудоустройства). В 2019-м, напомним, нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было только 15 лет.

Каждый следующий год и вплоть до 2028 года пенсионный стаж по всем этим трем категориям будет повышаться на год, достигнув 35 лет.