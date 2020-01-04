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Пенсия в Украине: появились новые правила по трудовому стажу

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 10:32
Пенсия в Украине: появились новые правила по трудовому стажу
Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

С 1 января 2020 года украинцам будут начислять пенсии по-новому

Пенсии в Украине будут с 1 января 2020 года начисляться гражданам по-новому. Дело в том, что если у 60-летнего человека не будет 27 лет трудового стажа - ему выплата будет не положена.

В 2028 году только 55% населения выполнят требования по стажу. Такие подсчеты сделало Министерство социальной политики. Количество украинцев пенсионного возраста, но без требуемого стажа будет возрастать с каждым годом.

На пенсию после 60 лет смогут выйти:

в 2020 году - от 27 лет стажа;

в 2021-м - от 28 лет стажа;

в 2022-м - от 29 лет стажа;

в 2023-м - от 30 лет стажа;

в 2024-м - от 31 лет стажа;

в 2025-м - от 32 лет стажа;

в 2026-м - от 33 лет стажа;

в 2027-м - от 34 лет стажа;

в 2028-м - 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

2020 г. - от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м - от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м - от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м - от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м - от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м - от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м - от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м - от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м - от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020 году - до 17 лет стажа;

в 2021-м - до 18 лет стажа;

в 2022-м - до 19 лет стажа;

в 2023-м - до 20 лет стажа;

в 2024-м - до 21 года стажа;

в 2025-м - до 22 лет стажа;

в 2026-м - до 23 лет стажа;

в 2027-м - до 24 лет стажа;

в 2028-м - до 25 лет стажа.

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Напомним, что названы категории пенсионеров, которым в 2020 году не дадут выплаты. Так, жители ОРДЛО пока не будут получать выплаты. Они снова смогут получать пенсии после деоккупации Донбасса.

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