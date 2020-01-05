Пенсіонерів чекає низка неприємних сюрпризів: деталі нововведень

Пенсії в Україні планують нараховувати за новими правилами. У "Слуги народу" анонсували ще один – вже третій за рахунком – етап підвищення пенсійного віку. Деталі майбутньої зміни в законодавстві розкрила голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

"Які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку", – заявила нардеп.

Чиновник уточнила, що підвищення потрібно робити плавним.

"Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. В той же час — це не питання сьогоднішнього дня", – впевнена депутат.

Цікаво, що вже в 2020 році запрацюють відразу два етапи підвищення пенсійного віку. У 2011 році влада підвищила вік виходу на пенсію з 55 до 60 років для жінок. Але розтягнули цей процес до 2020 року, підвищуючи пенсійний вік на півроку кожен рік. З 1 січня цей період закінчився. У цьому році для жінок вихід на пенсію можливий тільки в 60 років.

Більше того, одночасно обов'язковий трудовий стаж для відходу на спокій у всіх в 2020 році збільшується ще на один рік (до 27 років). Пенсійна реформа 2017 року передбачала приховане підвищення пенсійного віку. Воно виражалося в збільшенні трудового стажу, який був потрібний для виходу на пенсію. З нового року, щоб перестати працювати до 60 років, потрібно буде мати 27 років підтвердженого страхового стажу (тобто офіційного працевлаштування). В 2019-му, нагадаємо, потрібно було мати 26 років трудового стажу, а в 2017-му достатньо було лише 15 років.

Кожен наступний рік і аж до 2028 року пенсійний стаж за всім цим трьом категоріям буде підвищуватися на рік, досягнувши 35 років.