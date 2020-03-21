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Пенсионерам в Украине приготовили сюрприз: каким категориям повезет

STYLERЖизнь    21.03.2020 - 09:26
Пенсионерам в Украине приготовили сюрприз: каким категориям повезет
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионеры в Украине смогут получить дополнительные выплаты

Пенсии в Украине будут выплачивать по графику, несмотря на объявленный в стране карантин из-за угрозы распространения коронавируса. В Пенсионном Фонде призвали пенсионеров удержаться от личных визитов в территориальные отделения, чтобы не подвергать опасности свою жизнь.

Все украинские пенсионеры смогут получить выплаты вовремя: и те, кто получает пенсию на банковские карты, и те, кому выплаты приносят на дом, так как Укрпочта будет работать в обычном режиме в условиях карантина.

Кроме того, для украинских пенсионеров приготовили приятный сюрприз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В рамках борьбы с коронавирусом пенсионеры получат дополнительную выплату в размере одной тысячи гривен.

Однако дополнительный бонус к пенсии получат не все пенсионеры в Украине. Дополнительные средства получат только те пенсионеры, у которых пенсия на данный момент составляет менее 5 тысяч гривен.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1 тысячи гривен", - заявил Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

На данный момент в Украине проживает 11,3 миллиона пенсионеров и 82,7% из них получают пенсию менее 5 тысяч гривен. Следовательно, для одноразовой выплаты в бюджете нужно будет найти не менее 10 миллиардов гривен.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная уточнила в эфире программы "Право на владу", что такую доплату получат еще несколько категорий украинцев.

"С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие – 1 тысячу гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тысяч гривен, получат одноразовую доплату – 1 тысячу гривен. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", - отметила министр.

А также министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала индексацию пенсий, которая была отменена 1 марта 2020 года. Она отметила, что работа над индексацией начнется 1 апреля.

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