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Пенсіонерам в Україні приготували сюрприз: яким категоріям пощастить

STYLERЖиття    21.03.2020 - 09:26
Пенсіонерам в Україні приготували сюрприз: яким категоріям пощастить
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонери в Україні зможуть отримати додаткові виплати

Пенсії в Україні будуть виплачувати за графіком, попри оголошений в країні карантин через загрозу поширення коронавірусу. В Пенсійному Фонді закликали пенсіонерів утриматися від особистих візитів в територіальні відділення, щоб не піддавати небезпеці своє життя.

Всі українські пенсіонери зможуть отримати виплати вчасно: і ті, хто отримує пенсію на банківські картки, і ті, кому виплати приносять додому, оскільки Укрпошта буде працювати у звичайному режимі в умовах карантину.

Крім того, для українських пенсіонерів приготували приємний сюрприз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. В рамках боротьби з коронавірусом пенсіонери отримають додаткову виплату в розмірі однієї тисячі гривень.

Однак додатковий бонус до пенсії отримають не всі пенсіонери в Україні. Додаткові кошти отримають лише ті пенсіонери, у яких пенсія на цей момент становить менш як 5 тисяч гривень.

"Громадяни, які отримують пенсію менше ніж 5 тисяч гривень, повинні отримати доплату в розмірі 1 тисячі гривень", - заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців.

На цей час в Україні проживає 11,3 мільйона пенсіонерів і 82,7% з них отримують пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. Отже, для одноразової виплати в бюджеті потрібно буде знайти не менше 10 мільярдів гривень.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна уточнила в ефірі програми "Право на владу", що таку доплату отримають ще кілька категорій українців.

"З 1 квітня ми видамо одноразову допомогу – 1 тисячу гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менш як 5 тисяч гривень, отримають одноразову доплату – 1 тисячу гривень. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", - зазначила міністр.

А також міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала індексацію пенсій, яка була скасована 1 березня 2020 року. Вона зазначила, що робота над індексацією почнеться 1 квітня.

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