ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине обещают начать индексацию пенсий с 1 апреля

Новости » Экономика     07.03.2020 - 00:03
В Кабмине обещают начать индексацию пенсий с 1 апреля
Иллюстративное фото (УНИАН)

Повышенные пенсии получат 11 млн пенсионеров

В Кабмине гарантируют выплату индексированных пенсий в течение года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, работу по индексации пенсий в правительстве начнут с 1 апреля текущего года.

"Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Уважаемые наши пенсионеры. Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - заявила Лазебная.

Напомним, новый министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством социальной политики Украины, - проведение индексации пенсий.

РБК-Украина писало, что новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров Украины проведет индексацию пенсий в этом году.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Новое правительство планирует пересмотреть госбюджет в части выплаты пенсий Зеленский не видит реального плана повышения пенсий
Новости Украины пенсиииндексация зарплат и пенсий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь