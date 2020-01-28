Пенсионерам в Украине приготовили сюрприз: на пенсию в 45 и 50 лет

В Украине отменили повышение пенсионного возраста для многих категорий
Пенсии в Украине смогут до достижения 60 лет оформить ряд категорий украинцев, которым предполагалось поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. После того, как Конституционный суд Украины отменил действие законопроекта № 213-VIII от 2 марта 2015 года, многие люди смогут выйти на пенсию в возрасте 45, 50, 55 лет, а некоторые даже без учета возраста. Кого коснется такая льгота - в материале Styler.
Стоит отметить, что решение КСУ является окончательным и не подлежит обжалованию. Такой льготный возраст выхода на пенсию коснется прежде всего украинцев, работающих на вредных и тяжелых работах. В суде объяснили, что многие работники, соглашаясь на выполнение таких работ, рассчитывали на определенные льготы. Но из-за закона № 213-VIII остались обманутыми.
КСУ решил, что ст. 13, ст 14 (ч. 2, п б-г), ст. 54 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" останутся без изменений для украинцев, занятых на указанных работах до 1 апреля 2015 года (до вступления в силу закона № 213-VIII).
Таким образом, независимо от места последней работы, на пенсию в "льготном возрасте" смогут выйти такие категории украинцев:
1. Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку №1):
Тем работникам, которые имеют не меньше половины стажа на тяжелы и вредных работах, возраст выхода на пенсию уменьшают на 1 год за год такой работы (мужчинам), на 1 год 4 месяца - женщинам.
2. Работники с полным рабочим днем на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по списку №2):
Тем работникам, которые имеют не менее половины стажа на вредных и тяжелых работах по "списку №2", пенсионный возраст уменьшают на год за каждые 2,5 года таких работ мужчинам и за каждые 2 года - женщинам.
3. Трактористы-машинисты, занятые в производстве сельскохозпродукции в колхозах, совхозах, других с/х предприятиях: мужчины после 55 лет, при общем стаже не меньше 25 лет (из них не меньше 20 лет на работе тракториста-машиниста).
4. Трактористы-машинисты - женщины, а также машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов. Они могут пойти на отдых после 50 лет при общем стаже не меньше 20 лет (из них - минимум 15 на указанной работе).
5. Женщины - доярки (операторы машинного доения), свинарки-операторы в колхозах, совхозах, других с/х предприятиях после 50 лет (при стаже 20 лет, из него не меньше 20 лет на названной работе).
6. Женщины, занятые в течение всего сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака (после 50 лет, при стаже указанной работы не меньше 20 лет).
7. Работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах (по списку производств и профессий что определяется Кабмином) - после достижения 50 лет, и при стаже на указанной работе не меньше 20 лет.
8. Женщины - многодетные матери (пять и больше детей), работающие в с/х производстве, могут выйти на пенсию независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабмином.
9. Водители городского пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:
Напомним, что в Украине продолжается реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин - с 55 до 60 лет. 2020 год станет последним, когда женщины смогут выйти на заслуженный отдых до 60-летнего возраста.