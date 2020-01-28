Пенсіонерам в Україні приготували сюрприз: на пенсію в 45 і 50 років

Пенсії в Україні зможуть до досягнення 60 років оформити ряд категорій українців, яким передбачалося поетапне підвищення пенсійного віку на п'ять років. Після того, як Конституційний суд України скасував дію законопроекту № 213-VIII від 2 березня 2015 року, багато людей зможуть вийти на пенсію у віці 45, 50, 55 років, а деякі навіть без урахування віку. Кого торкнеться така пільга - у матеріалі Styler.

Варто відзначити, що рішення КСУ є остаточним і не підлягає оскарженню. Такий пільговий вік виходу на пенсію торкнеться насамперед українців, які працюють на шкідливих і важких роботах. У суді пояснили, що багато працівників, погоджуючись на виконання таких робіт, розраховували на певні пільги. Але через закон № 213-VIII залишилися ошуканими.

Хто вийде на пенсію раніше терміну

КСУ вирішив, що ст. 13, ст 14 (ч. 2, п б-г), ст. 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення" залишаться без змін для українців, зайнятих на зазначених роботах до 1 квітня 2015 року (до набрання чинності закону № 213-VIII).

Таким чином, незалежно від місця останньої роботи, на пенсію в "пільговому віці" зможуть вийти такі категорії українців:

1. Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці (за списком №1):

чоловіки після 50 років при стажі не менше 20 років (з них не менше 10 років на шкідливих і важких роботах),

жінки після 45 років і при стажі роботи не менше 15 років (з них не менше 7,5 років на зазначених роботах).

Тим працівникам, які мають не менше половини стажу на важких і шкідливих роботах, вік виходу на пенсію зменшують на 1 рік за рік такої роботи (чоловікам), на 1 рік 4 місяці - жінкам.

2. Працівники з повним робочим днем на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці (за списком №2):

чоловіки після досягнення 55 років при стажі не менше 25 років (з них не менше 12,5 - на зазначених роботах),

жінки після 50 років, при стажі не менше 20 років (з них не менше 10 років на зазначених роботах).

Тим працівникам, які мають не менше половини стажу на шкідливих і важких роботах за "списком №2", пенсійний вік зменшують на рік за кожні 2,5 роки таких робіт чоловікам і за кожні 2 роки - жінкам.

3. Трактористи-машиністи, зайняті у виробництві сільгосппродукції в колгоспах, радгоспах, інших с/г підприємствах: чоловіки після 55 років, при загальному стажі не менше 25 років (з них не менше 20 років на роботі тракториста-машиніста).

4. Трактористи-машиністи - жінки, а також машиністки будівельних, дорожних і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів. Вони можуть піти на відпочинок після 50 років при загальному стажі не менше 20 років (з них - 15 на зазначеній роботі).

5. Жінки - доярки (оператори машинного доїння), свинарки-оператори в колгоспах, радгоспах, інших с/г підприємствах після 50 років (стаж 20 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі).

6. Жінки, зайняті протягом усього сезону на вирощуванні, зборі та послясбірній обробці тютюну (після 50 років, при стажі зазначеної роботи не менше 20 років).

7. Робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах (за списком виробництв і професій, що визначається Кабміном) - після досягнення 50 років і при стажі на зазначеній роботі не менше 20 років.

8. Жінки - багатодітні матері (п'ять і більше дітей), які працюють в с/г виробництві, можуть вийти на пенсію незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, визначеному Кабміном.

9. Водії міського пасажирського транспорту (автобус, тролейбус, трамвай) і великотоннажних автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:

чоловіки після 55 років, при стажі роботи 25 років (на зазначеній роботі не менше 12,5 років,

жінки після 50 років, при стажі роботи 20 років (не менше 10 років на зазначеній роботі).

Нагадаємо, що в Україні триває реформа щодо збільшення пенсійного віку для жінок - з 55 до 60 років. 2020 рік стане останнім, коли жінки зможуть вийти на заслужений відпочинок до 60-річного віку.