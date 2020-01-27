ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает более всего

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 15:38
В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает более всего
Цены в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Цены в Украине существенно изменятся в текущем году

Цены в Украине сильно повысятся в 2020 году - особенно сильно подорожают пищевые продукты, стоимость которых зависит от ряда факторов - урожайности, сезонности, дефицита. Кроме того, цены в украинских магазинах меняются зависимо от уровня инфляции, стремясь в европейским. Как повысилась стоимость продуктовой корзины в 2019 году и что будет с ценами в 2020 - в материале Styler.

Так, по некоторым подсчетом, за основу которых взяты данные Госстата, стоимость продуктовой корзины существенно изменилась на протяжение 2019 года, хотя больших кризисов в стране не было, гривна укрепилась, а топливо подешевело.

Продуктовая корзина стала дороже на 12,36%, хотя уровень инфляции в 2019 году составил 4,1%, пишет Сегодня. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году цена на продукты питания также взлетит, но не так критично, как в прошлом году.

Так, сильнее всего за прошлый год подорожали гречка (+70%) и яблоки (+77%), черный хлеб прибавил в цене 13,6%, батон - 10,3%, стоимость остальных продуктов возросла на 2-10%. А вот борщевой набор наоборот подешевел (-26,7%), также сбросили в цене яйца (-14%).

В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает более всего

Как изменились цены в Украине в 2019 году (фото: segodnya.ua)

Эксперты считают, что цены на некоторые продукты питания сложно поддаются прогнозированию, поскольку зависят от урожая, а также от предложения. К примеру, на подорожание гречки повлияло то, что ее посеяли мало. Та же ситуация и с пшеном - проса сеют все меньше, поэтому стоимость крупы за последние три года выросла почти в пять раз - с 8-9 грн/кг до 40-45 грн/кг.

Что будет с ценами в 2020 году

Эксперты уверены, что рост цен на продукты питания по-прежнему будет опережать уровень инфляции, но в этом году не так сильно, как ранее.

Хлеб может подорожать на 7% за год, а не на 10-13%, как в прошлом году. Это связано с тем, что роста цен на зерновые в этом году не будет, - уверены эксперты. А рост производства молока и молокопродуктов в Украине позволит сдержать цену на них на уровне инфляции (не больше 5%).

Самыми непредсказуемыми остаются фрукты и овощи, которые сильно зависят от урожая.

Эксперты считают, что темпы роста цен снизятся, но для удешевления продуктов нужны кардинальные меры, например уменьшение НДС для агросектора хотя бы вдвое.

Нефть дешевеет на фоне опасений о вирусе из Китая Минэкономики ожидает низкую инфляцию в первой половине 2020 года
Новости Украины цены
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь