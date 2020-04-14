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Пенсионерам начнут давать "карантинную тысячу": кто останется без доплат

STYLERЖизнь    14.04.2020 - 08:01
Пенсионерам начнут давать "карантинную тысячу": кто останется без доплат
Пенсионеры начнут получать карантинную тысячу (коллаж: РБК-Украина)

Доплату к пенсии за карантин получат более 10 миллионов пенсионеров

Пенсии в Украине будут единоразово повышены на 1000 гривен благодаря обещанной доплате "за карантин". В Минсоцполитики обрадовали новостью, рассказав, что доплата утверждена изменениями в госбюджет. Кто и когда получит "карантинную тысячу", кого доплаты обойдут стороной, и нужно ли куда-то идти за деньгами - в материале Styler.

Так, 13 апреля Верховная Рада внесла важные изменения в госбюджет, выделив дополнительные 10 млрд гривен на выплату пенсий. В пресс-службе Министерства социальной политики говорят, что "карантинную тысячу" начнут давать уже в ближайшие дни.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около пяти дней для того, чтобы начать выплаты", - сказала Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.

10,6 миллионов украинцев получат по тысяче гривен, это касается:

  • пенсионеров,
  • получателей социальных пенсий (получателей выплат по возрасту вместо пенсии),
  • людей с инвалидностью.

А вот те пенсионеры, которые получают больше пяти тысяч гривен ежемесячно, к сожалению, останутся без доплат.

Пенсионерам начнут давать &quot;карантинную тысячу&quot;: кто останется без доплат

Пенсионерам начнут выплачивать "карантинную тысячу" (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

В Министерстве также уточнили, что 1000 гривен будет зачислена автоматически, обращаться никуда не нужно. Деньги переведут на банковские карточки, а пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

Ранее мы писали, что 300 тысяч киевлян смогут получить дополнительные выплаты к Пасхе.

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