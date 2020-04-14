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Пенсіонерам почнуть давати "карантинну тисячу": хто залишиться без доплат

STYLERЖиття    14.04.2020 - 08:01
Пенсіонерам почнуть давати "карантинну тисячу": хто залишиться без доплат
Пенсіонери почнуть отримувати карантинну тисячу (колаж: РБК-Україна)

Доплату до пенсії за карантин отримають понад 10 мільйонів пенсіонерів

Пенсії в Україні будуть одноразово підвищені на 1000 гривень завдяки обіцяній доплаті "за карантин". У Мінсоцполітики порадували новиною, розповівши, що доплата затверджена змінами до держбюджету. Хто і коли отримає "карантинну тисячу", кого доплати обійдуть стороною, і чи потрібно кудись йти за грошима - в матеріалі Styler.

Так, 13 квітня Верховна Рада внесла істотні зміни до держбюджету, виділивши додаткові 10 млрд гривень на виплату пенсій. У прес-службі Міністерства соціальної політики говорять, що "карантинну тисячу" почнуть давати вже в найближчі дні.

"Після вступу в силу змін до держбюджету потрібно близько п'яти днів для того, щоб почати виплати", - сказала Марина Лазебна, міністр соціальної політики України.

10,6 мільйонів українців отримають по тисячі гривень, це стосується:

  • пенсіонерів,
  • одержувачів соціальних пенсій (одержувачів виплат за віком замість пенсії),
  • людей з інвалідністю.

А ось ті пенсіонери, які отримують більше п'яти тисяч гривень щомісяця, на жаль, залишаться без доплат.

Пенсіонерам почнуть давати &quot;карантинну тисячу&quot;: хто залишиться без доплат

Пенсіонерам почнуть виплачувати "карантинну тисячу" (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

У Міністерстві також уточнили, що 1000 гривень буде зарахована автоматично, звертатися нікуди не потрібно. Гроші переведуть на банківські картки, а пенсіонерам, які отримують пенсії через "Укрпошту", гроші принесе поштар.

Раніше ми писали, що 300 тисяч киян зможуть отримати додаткові виплати до Великодня.

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