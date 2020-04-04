Украинцы получат доплаты к Пасхе: кому повезет

На Пасху украинцам дадут доплаты (коллаж: РБК-Украина)

Украинцы на Пасху получат дополнительную материальную помощь

К Пасхе 2020 украинцы получат дополнительные выплаты. Такие льготы коснутся жителей Киева, которые относятся к социально незащищенным категориям. Деньги смогут получить почти 300 тысяч киевлян. На какую сумму рассчитывать и как получить доплату - в материале Styler.

По заявлению зампредседателя КГГА Марины Хонды, украинцы могут рассчитывать на выплаты в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"289 091 киевлянин получит материальную помощь по случаю празднования Пасхи", - отметила чиновник.

Кто сможет получить по 300 гривен

неработающие пенсионеры, что получают пенсии в размере менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших работоспособность (меньше 3276 грн),

те, кто получает государственную соцпомощь согласно ЗУ "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью",

киевляне, что получают социальную помощь по ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

люди, что получают социальную пенсию по ЗУ "О пенсионном обеспечении",

киевляне, которые получают временную социальную помощь от государства,

неработающие люди, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили право на пенсионную выплату,

получатели соцпомощи на детей с разными тяжелыми болезнями, но инвалидность которым не установлена (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму и нуждаются в трансплантации органов, дети, что нуждаются в паллиативной помощи).

Кому доплатят по 280 гривен

жителям Киева, что являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг,

неработающим трудоспособным людям, которые получают выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І или ІІ группы, с инвалидностью вследствие психического расстройства (человек нуждается в постоянном уходе согласно заключению комиссии) либо человеком, что достиг 80 лет,

Если человеку положена помощь сразу по нескольким категориям, ему предоставят одну выплату, но в большем размере.

Одноразовая адресная социальная выплата будет направлена:

на банковские счета для получения пенсий,

на счета, открытые в банке, что является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина",

на отделения "Укрпочты" (выплаты могут доставить вместе с пенсией).

Ранее мы писали, какие выплаты получат украинские пенсионеры в апреле и мае в связи с карантином, индексацией пенсий и выплатам людям старше 80 лет.