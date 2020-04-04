Украинцы получат доплаты к Пасхе: кому повезет
На Пасху украинцам дадут доплаты (коллаж: РБК-Украина)
Украинцы на Пасху получат дополнительную материальную помощь
К Пасхе 2020 украинцы получат дополнительные выплаты. Такие льготы коснутся жителей Киева, которые относятся к социально незащищенным категориям. Деньги смогут получить почти 300 тысяч киевлян. На какую сумму рассчитывать и как получить доплату - в материале Styler.
По заявлению зампредседателя КГГА Марины Хонды, украинцы могут рассчитывать на выплаты в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".
"289 091 киевлянин получит материальную помощь по случаю празднования Пасхи", - отметила чиновник.
Кто сможет получить по 300 гривен
- неработающие пенсионеры, что получают пенсии в размере менее двух прожиточных минимумов для лиц, потерявших работоспособность (меньше 3276 грн),
- те, кто получает государственную соцпомощь согласно ЗУ "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью",
- киевляне, что получают социальную помощь по ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
- люди, что получают социальную пенсию по ЗУ "О пенсионном обеспечении",
- киевляне, которые получают временную социальную помощь от государства,
- неработающие люди, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили право на пенсионную выплату,
- получатели соцпомощи на детей с разными тяжелыми болезнями, но инвалидность которым не установлена (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму и нуждаются в трансплантации органов, дети, что нуждаются в паллиативной помощи).
Кому доплатят по 280 гривен
- жителям Киева, что являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг,
- неработающим трудоспособным людям, которые получают выплаты по уходу за лицом с инвалидностью І или ІІ группы, с инвалидностью вследствие психического расстройства (человек нуждается в постоянном уходе согласно заключению комиссии) либо человеком, что достиг 80 лет,
Если человеку положена помощь сразу по нескольким категориям, ему предоставят одну выплату, но в большем размере.
Одноразовая адресная социальная выплата будет направлена:
- на банковские счета для получения пенсий,
- на счета, открытые в банке, что является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина",
- на отделения "Укрпочты" (выплаты могут доставить вместе с пенсией).
Ранее мы писали, какие выплаты получат украинские пенсионеры в апреле и мае в связи с карантином, индексацией пенсий и выплатам людям старше 80 лет.
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