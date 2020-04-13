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Рада предусмотрела дополнительные 10 млрд гривен на пенсии в бюджете-2020

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 14:57
Рада предусмотрела дополнительные 10 млрд гривен на пенсии в бюджете-2020
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства выделят Министерству социальной политики

В изменениях в государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины предусмотрела дополнительные 10 млрд гривен на выплаты пенсий и надбавок, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, расходы на формирование Фонда борьбы с коронавируса были сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен. Из сэкономленных средств Министерству социальной политики выделят 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям, а также 0,6 млрд гривен на помощь.

Законом также предусмотрено, что в случае пропуска срока переосвидетельствования лицом с инвалидностью, которое получает пенсию, назначенную в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", выплата пенсии по инвалидности не останавливается до окончания срока действия указанного карантина.

Напомним, в Министерстве социальной политики уверяли, что пенсионеры получат надбавку к пенсии сразу после принятия изменений в государственный бюджет. Речь идет о 1000 гривен, которую государство обещало выплатить пенсионерам с пенсией ниже 5000 гривен.

Как писало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

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