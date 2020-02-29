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Пенсионерам будут доплачивать, но при одном условии: детали закона

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 08:32
Пенсионерам будут доплачивать, но при одном условии: детали закона
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Украине увеличат сумму выплат работающим пенсионерам

Пенсии в Украине хотят поднять работающим пенсионерам. В соответствии с решением, принятым на заседании Кабмина от 26 февраля, работающим гражданам будут доплачивать более чем 500 грн за более поздний выход на пенсию.

После того как Конституционный суд признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для ряда категорий украинцев, Кабинет министров решил идти другим путем. Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Решение правительства — в случае одобрения парламентом — позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам", — написал премьер.

Напомним, согласно действующему законодательства для выхода на пенсию в 60 лет украинцам уже в 2028 году понадобится иметь 35 лет подтвержденного трудового стажа.

В то же время в Верховную Раду поступил на рассмотрение законопроект, призванный изменить нынешнюю пенсионную систему, запустив обязательный накопительный уровень. Согласно законопроекту, работодатель должен каждый месяц отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник — еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет. По желанию работник может увеличить процент отчисления. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его зарплаты.

Стоит напомнить, что ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале.

Также мы писали, что Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда.

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