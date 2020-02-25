ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале

Новости » Экономика     25.02.2020 - 17:45
ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За месяц на пенсии направлено 35,9 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 25 февраля завершил финансирование пенсий за февраль 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за февраль направлено 35,9 млрд грн, что несколько больше, чем в январе (35,8 млрд грн).

ПФУ увеличил выплату пенсий в феврале

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий
Новости Украины Пенсионный фонд Украиныпенсии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь