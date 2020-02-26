ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минсоцполитики рассказали про закон о доплатах за более поздний выход на пенсию

Новости » Политика     26.02.2020 - 18:16
В Минсоцполитики рассказали про закон о доплатах за более поздний выход на пенсию
Фото: Юлия Соколовская (УНИАН)

Принятие закона позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам

В Министерстве социальной политики рассказали подробнее о законопроекте про доплаты за более поздний выход на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр социальной политики Юлия Соколовская отметила, что средний размер увеличения надбавки составляет около 537 гривен.

По ее словам, на сегодня пенсионным законодательством установлены различные размеры повышения пенсии за более поздний выход на пенсию: они зависят от даты назначения пенсии - до 1 января 2004 года, то есть до начала действия закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и после этой даты.

"Решение правительства, при условии его поддержки народными депутатами Украины, позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам, установить единый подход к определению их размера, тем самым будет способствовать делу восстановления социальной справедливости", - заявила министр.

Глава министерства добавила, что законопроект может вступить в силу 1 июля 2021 года.

Напомним, Кабмин предлагает ежемесячно доплачивать свыше 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Соответствующий проект закона правительство одобрило в ходе сегодняшнего заседания.

Как писало РБК-Украина, в конце января правительство одобрило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы ПФУ в 2020 году составят 301,8 млрд гривен.

Кабмин внес в Раду закон о контроле промышленного загрязнения Кабмину рекомендуют утвердить госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2030 года
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпенсииМинистерство социальной политики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь