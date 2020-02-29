ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенсіонерам будуть доплачувати, але за однієї умови: деталі закону

STYLERЖиття    29.02.2020 - 08:32
Пенсіонерам будуть доплачувати, але за однієї умови: деталі закону
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні збільшать суму виплат працюючим пенсіонерам

Пенсії в Україні хочуть підняти працюючим пенсіонерам. Згідно з рішенням, прийнятим на засіданні Кабміну від 26 лютого, працюючим громадянам будуть доплачувати більше ніж 500 грн за більш пізній вихід на пенсію.

Після того як Конституційний суд визнав неконституційними положення, що передбачають поетапне підвищення пенсійного віку для деяких категорій українців, Кабінет міністрів вирішив йти іншим шляхом. Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Рішення уряду — у випадку схвалення парламентом — дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам", — написав прем'єр.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства для виходу на пенсію в 60 років українцям вже у 2028 році знадобиться мати 35 років підтвердженого трудового стажу.

Водночас у Верховну Раду надійшов на розгляд законопроєкт, покликаний змінити нинішню пенсійну систему, запустивши обов'язковий накопичувальний рівень. Відповідно до законопроєкту, роботодавець повинен щомісяця відраховувати 2% від суми зарплати працівника, а сам працівник — ще 1% зі своєї зарплати на спеціальний персональний рахунок. За бажанням працівник може збільшити відсоток відрахування. При цьому роботодавець зобов'язаний пропорційно доповнювати виплати працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми його зарплати.

Варто нагадати, що ПФУ збільшив виплату пенсій у лютому.

Також ми писали, що Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду.

У Раді хочуть ліквідувати Пенсійний фонд: чого чекати українцям Пенсія в Україні: українцям готують неприємний сюрприз
Новини України пенсииПенсионный фонд Украиныпенсионеры
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся