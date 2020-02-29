Пенсіонерам будуть доплачувати, але за однієї умови: деталі закону

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні збільшать суму виплат працюючим пенсіонерам

Пенсії в Україні хочуть підняти працюючим пенсіонерам. Згідно з рішенням, прийнятим на засіданні Кабміну від 26 лютого, працюючим громадянам будуть доплачувати більше ніж 500 грн за більш пізній вихід на пенсію.

Після того як Конституційний суд визнав неконституційними положення, що передбачають поетапне підвищення пенсійного віку для деяких категорій українців, Кабінет міністрів вирішив йти іншим шляхом. Про це у своєму Telegram написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Рішення уряду — у випадку схвалення парламентом — дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам", — написав прем'єр.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства для виходу на пенсію в 60 років українцям вже у 2028 році знадобиться мати 35 років підтвердженого трудового стажу.

Водночас у Верховну Раду надійшов на розгляд законопроєкт, покликаний змінити нинішню пенсійну систему, запустивши обов'язковий накопичувальний рівень. Відповідно до законопроєкту, роботодавець повинен щомісяця відраховувати 2% від суми зарплати працівника, а сам працівник — ще 1% зі своєї зарплати на спеціальний персональний рахунок. За бажанням працівник може збільшити відсоток відрахування. При цьому роботодавець зобов'язаний пропорційно доповнювати виплати працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми його зарплати.

Варто нагадати, що ПФУ збільшив виплату пенсій у лютому.

Також ми писали, що Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду.