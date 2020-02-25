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Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда

Новости » Политика     25.02.2020 - 11:18
Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Аудит Пенсионного фонда будет проведен профессиональной компанией

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что аудит планируется международный.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит проект закона "О внесении изменения в статью 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", подготовленного Министерством социальной политики.

РБК-Украина писало, что 18 февраля Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Еще ранее в Раде анонсировали рассмотрение изменений в закон о пенсиях военнослужащим.

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Новости Украины аудитПенсионный фонд УкраиныАлексей Гончарук
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