Пенсии украинцам в 2021 году будут начислять по-новому: что изменится

Пенсии в Украине с 2021 года будут начислять по новым требованиям. Так, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно будет больше стажа. Если же такого не хватает, его можно будет докупить, или поработать дополнительно - до 63 или 65 лет. Изменятся требования и для женщин-пенсионеров.

Что нового ждет украинцев, которые в следующем году собираются выйти на пенсию - читайте в материале Styler.

Так, чтобы начать получать пенсию в 60 лет, нужен будет обязательный страховой стаж - 28 лет. В текущем году - 27 лет.

И с каждым годом эта "ставка" растет. К 2028-му году оформить пенсию смогут только те, кто имеет 35 лет стажа.

Если же к 60-ти стажа недостаточно, можно будет поработать еще три года, тогда требования к стажу равняются 18-28 лет. Если же пенсию оформлять в 65 лет, то нужно минимально 18 лет стажа.

Требования к стажу для выхода на пенсию

Отметим, что страховой стаж можно купить. "Продается" в Украине до пяти лет стажа - чем больше "берете", тем больше скидка. Если в 2021-м год стажа стоил 24 937 грн, то в 2021-м уже 31 680 грн.

Кроме того, в 2021-м завершится реформа по плавному повышению пенсионного возраста для женщин. Уже с 1 апреля 2021 года он составит 60 лет, как и у мужчин.

Повышение пенсионного возраста для женщин

К слову, ежемесячные доплаты пенсионерам в возрасте 80+ (500 грн) продолжат и в следующем году, а вот дополнительный "бонус" тем, кому за 75 (400 грн) перенесли на июль 2021-го.

Ранее мы писали, что некоторые категории пенсионеров смогут получить при выходе на отдых сразу 10 пенсионных выплат.