Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

Пенсионеры могут рассчитывать на солидную единовременную помощь при выходе на отдых
Некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет".
Согласно статье в газете "Пенсионный курьер", №30 (896), при этом также важно соблюсти ряд условий:
Важно помнить, что изменения в закон о получении 10 месячных пенсий за раз этим категориям вступили в силу 1 октября 2011 года. Поэтому те украинцы, которые вышли на пенсию до этой даты, на такую выплату не могут рассчитывать.
О праве на такое единовременное пособие говорится в пункте 7.1 Заключительных положений Закона Украины Про общеобязательное пенсионное страхование.
Ранее мы писали, что пенсию в Украине можно получить досрочно и с минимумом стажа.
Также сообщалось, что пенсионерам ответили на важный вопрос, почему при большом стаже они получают нищенскую пенсию.