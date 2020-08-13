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Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики

Четверг 13 августа 2020 17:00
Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
Пенсии в Украине (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Пенсионеры могут рассчитывать на солидную единовременную помощь при выходе на отдых

Некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий. Речь идет о бюджетниках, которые работали на должностях, дающих на право на пенсию "по выслуге лет".

Согласно статье в газете "Пенсионный курьер", №30 (896), при этом также важно соблюсти ряд условий:

  • на день достижения пенсионного возраста человек работал в учреждениях и заведениях государственной или коммунальной формы собственности;
  • занимаемая должность давала право на пенсию по выслуге лет согласно пунктами с е) по ж) ст. 55 Закона о пенсионном обеспечении. В этот перечень входит сфера образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсмены и артисты;
  • страховой стаж составляет минимум 35 лет у мужчин и 30 лет - у женщин;
  • до этого человек не получал никакой другой вид пенсии.

Важно помнить, что изменения в закон о получении 10 месячных пенсий за раз этим категориям вступили в силу 1 октября 2011 года. Поэтому те украинцы, которые вышли на пенсию до этой даты, на такую выплату не могут рассчитывать.

О праве на такое единовременное пособие говорится в пункте 7.1 Заключительных положений Закона Украины Про общеобязательное пенсионное страхование.

Ранее мы писали, что пенсию в Украине можно получить досрочно и с минимумом стажа.

Также сообщалось, что пенсионерам ответили на важный вопрос, почему при большом стаже они получают нищенскую пенсию.

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