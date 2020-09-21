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Доплаты пенсионерам старше 80 лет продлили на 2021 год

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 16:13
Доплаты пенсионерам старше 80 лет продлили на 2021 год
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

С 2021 года доплаты пожилым пенсионерам будут проходить на постоянной основе

Ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен продлена на 2021 год и в дальнейшем. Доплата была введена с 1 апреля 2020 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 сентября 2020 г. № 849 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", которое обнародовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, доплаты за январь-февраль 2021 пройдут на основании порядка, утвержденного в апреле 2020 года.

С 1 марта доплаты будут проводиться по новому порядку. Лицам, которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере до 500 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Постановлением также установлена с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Отметим, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году" по доплатам пенсионерам старше 75 лет. Во время заседания правительства министр финансов Сергей Марченко заявил, что на реализацию постановления необходимо предусмотреть в госбюджете 2021 года 4,5 млрд гривен, но этих средств пока нет.

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