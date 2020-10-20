Пенсії українцям у 2021 році будуть нараховувати по-новому: що зміниться

Пенсії в Україні з 2021 року будуть нараховувати за новими вимогами. Так, щоб вийти на заслужений відпочинок, потрібно буде більше стажу. Якщо ж такого не вистачає, його можна буде докупити, або попрацювати додатково - до 63 або 65 років. Зміняться вимоги і для жінок-пенсіонерів.

Що нового чекає українців, які наступного року збираються вийти на пенсію - читайте в матеріалі Styler.

Так, щоб почати отримувати пенсію в 60 років, потрібен обов'язковий страховий стаж - 28 років. У нинішньому році - 27 років.

І з кожним роком ця ставка зростає. До 2028-го року оформити пенсію зможуть тільки ті, хто має 35 років стажу.

Якщо ж до 60-ти стажу недостатньо, можна буде попрацювати ще три роки, тоді вимоги до стажу дорівнюють 18-28 років. Якщо ж оформляти пенсію в 65 років, то потрібно мінімально 18 років стажу.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію

Зазначимо, що страховий стаж можна купити. "Продається" в Україні до п'яти років стажу - чим більше "берете", тим більше знижка. Якщо у 2021-му рік стажу коштував 24 937 грн, то в 2021-му вже 31 680 грн.

Крім того, в 2021-му завершиться реформа з поступового підвищення пенсійного віку для жінок. Вже з 1 квітня 2021 року він становитиме 60 років, як і у чоловіків.

Підвищення пенсійного віку для жінок

До речі, щомісячні доплати пенсіонерам у віці 80+ (500 грн) продовжать і наступного року, а ось додатковий "бонус" тим, кому за 75 (400 грн) перенесли на липень 2021-го.

Раніше ми писали, що деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати при виході на відпочинок відразу 10 пенсійних виплат.