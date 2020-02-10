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Пенсии в Украине 2020: что делать при нехватке стажа

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 10:46
Пенсии в Украине 2020: что делать при нехватке стажа
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсию в Украине в 2020 году можно оформить в 60 лет при наличии 27 лет стажа

Пенсии в Украине в 2020 году смогут оформить пенсионеры по возрасту с необходимым страховым стажем в 27 лет. А к 2028-му году эта цифра возрастет до 35-ти лет. Что делать, если по достижению пенсионного возраста нехватает стажа - в материале Styler.

Стоит отметить, что согласно оценкам экспертов, к окончанию этой пенсионной реформы в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа.

В таком случае в ПФУ предусмотрено, что годы стажа можно буквально купить. Так, законодательство предусматривает возможность покупки до пяти лет стажа, при этом каждый год обойдется приблизительно в 25 тысяч.

Стоимость покупки рассчитывают по формуле, в которую входит размер единого социального взноса (на сегодня 1039 гривен). Формула выглядит так: Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев.

А вот размер коэффициента зависит от количества лет, которые пенсионер намерен докупить:

  • 1 год = 2,
  • 2 года = 1.8,
  • 3 года = 1.6,
  • 4 года = 1.4,
  • 5 лет = 1.2.

К примеру, один год будет стоить 1039 (ЕСВ) * 2 (коэффициент) * 12 (количество месяцев) = 24 936 гривен.

Сколько будет стоить 1-5 лет стажа: 1 год - 24 936 грн, 2 года - 44 885 грн, 3 года - 59 847 грн, 4 года - 69 820 грн, 5 лет - 74 808 грн.

При этом эти расценки актуальны для прожиточного минимума, который действует сейчас. После 1 июля 2020 минимум увеличат, а вместе с ним - размер ЕСВ.

Стаж можно купить и в рассрочку. В таком случае из формулы выпадет коэффициент и год обойдется в около 12 500 грн, независимо от числа доплаченных лет. Но при рассрочке нельзя будет выйти на пенсию, пока не будет выплачена сумма за этот стаж.

Чтобы купить стаж, нужно обратится в налоговый орган по месту жительства с такими документами:

  • заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или же о единовременной уплате в систему пенсионного страхования;
  • копия трудовой книжки;
  • выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);
  • копия паспорта.

Оплату за стаж нужно будет сделать в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Отметим, что за первые 9 месяцев 2019 года больше трех тысяч украинцев докупили себе страховой стаж.

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