Пенсии в Украине: названы суммы выплат с 1 июля

Пенсии в Украине снова увеличились с 1 июля. Однако не все категории могут рассчитывать на солидную прибавку. В первую очередь повышение коснется тех, у кого при выходе на пенсию был стаж 30 и 35 лет, а также тех, кто до 1 июля получал минимальную пенсию в 1497 гривен.

Пенсионеры, которые до 1 июля получали минимальную пенсию, уже в этом месяце получат на 67 гривен больше и их выплаты составят 1564 гривны. В 2019 году эта категория граждан сможет рассчитывать на еще одну прибавку – с 1 декабря. Минимальная пенсия увеличится еще на 74 гривны и составит 1638 гривен. Эти повышения привязаны к минимальному прожиточному минимуму.

Кроме того, увеличатся пенсии у тех, кто имеет длительный трудовой стаж. Для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35 лет. Для этих категорий пенсионеров Кабинет министров утвердил единую сумму выплат в размере 2000 гривен.

"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера", - сказано в документе Кабинета министров.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским пенсионерам приготовили приятный сюрприз.

А также рассказывали о том, что с 1 июля в Украине начнут действовать новые тарифы на оформление загранпаспортов.