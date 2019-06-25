ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине поднимут цены на оформление загранпаспортов: новые тарифы

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 07:41
В Украине поднимут цены на оформление загранпаспортов: новые тарифы
Загранпаспорт подорожает с 1 июля (Коллаж РБК-Украина)

Загранпаспорта подорожают в Украине на 30%

С 1 июля в Украине поднимутся тарифы на оформление загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Стоимость изготовления загранпаспортов и ID-карт с бесконтактным носителем вырастет на 30%. Постановление Кабинета Министров Украины о повышении стоимости административных услуг вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Цены поднимутся на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, биометрическое удостоверение для иностранцев – на временное и постоянное проживание, изменится стоимость бланков для документов с бесконтактным электронным носителем.

Стоимость повторного получения паспорта гражданина Украины (ID-карта) с 1 июля составит 345 гривен (за 20 рабочих дней) вместо 279 гривен, которые были ранее. Оформление за 10 дней теперь будет стоить 471 гривну. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу теперь будет стоить 682 гривны, до 1 июля – 557,32 гривны (оформление за 20 рабочих дней).

Быстрое оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 июля будет стоить 1034 гривны, до 1 июля – 810,32 гривны.

Удостоверение на временное проживание с 1 июля подорожает до 891 гривны, до 1 июля – 821,46 гривен. Удостоверение на постоянное проживание – подорожает до 728 гривен.

Первое оформление паспорта гражданина Украины, как и ранее, будет бесплатным.

В Украине поднимут цены на оформление загранпаспортов: новые тарифыВ Украине поднимут цены на оформление загранпаспортов: новые тарифы

Новые тарифы на оформление документов в Украине (dmsu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что с 1 июля в Украине могут подняться пенсии до двух тысяч гривен у тех, кто имеет стаж не менее 30 и 35 лет.

А также писали о том, когда стоит ожидать снижения тарифов на газ в Украине.

Закон о языке и эксперименты "Укрзализныци": какие перемены ждать этим летом Коммунальные платежи: украинцам приготовили неприятный сюрприз
Новости Украины тарифызагранпаспорт
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь