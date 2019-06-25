В Украине поднимут цены на оформление загранпаспортов: новые тарифы

Загранпаспорт подорожает с 1 июля (Коллаж РБК-Украина)

Загранпаспорта подорожают в Украине на 30%

С 1 июля в Украине поднимутся тарифы на оформление загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Стоимость изготовления загранпаспортов и ID-карт с бесконтактным носителем вырастет на 30%. Постановление Кабинета Министров Украины о повышении стоимости административных услуг вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Цены поднимутся на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, биометрическое удостоверение для иностранцев – на временное и постоянное проживание, изменится стоимость бланков для документов с бесконтактным электронным носителем.

Стоимость повторного получения паспорта гражданина Украины (ID-карта) с 1 июля составит 345 гривен (за 20 рабочих дней) вместо 279 гривен, которые были ранее. Оформление за 10 дней теперь будет стоить 471 гривну. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу теперь будет стоить 682 гривны, до 1 июля – 557,32 гривны (оформление за 20 рабочих дней).

Быстрое оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 июля будет стоить 1034 гривны, до 1 июля – 810,32 гривны.

Удостоверение на временное проживание с 1 июля подорожает до 891 гривны, до 1 июля – 821,46 гривен. Удостоверение на постоянное проживание – подорожает до 728 гривен.

Первое оформление паспорта гражданина Украины, как и ранее, будет бесплатным.

Новые тарифы на оформление документов в Украине (dmsu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что с 1 июля в Украине могут подняться пенсии до двух тысяч гривен у тех, кто имеет стаж не менее 30 и 35 лет.

А также писали о том, когда стоит ожидать снижения тарифов на газ в Украине.