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Минимальная пенсия выросла с 1 июля

Новости » Экономика    01.07.2019 - 07:20
Минимальная пенсия выросла с 1 июля
Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Размер минимальной пенсии повышен на 67 грн

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля 2019 года повышен на 67 грн до 1564 грн. Как сообщает РБК-Украина, плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Кроме того, с 1 июля 2019 года Кабинет министров установил доплаты к пенсиям для лиц с длительным трудовым стажем. Согласно решению правительства, пенсия будет составлять не менее 2000 грн для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин - 30 лет.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8,97 млн пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации применяется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Отметим, минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году - до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю).

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