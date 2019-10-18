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Пенсії в Україні: назріває нова проблема, про яку всі мовчать

STYLERЖиття    18.10.2019 - 15:01
Пенсії в Україні: назріває нова проблема, про яку всі мовчать
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсію в Україні можуть не призначити деяким категоріям

Пенсія в Україні найближчим часом може стати проблематичною у деяких категорій і це стосується тих, хто збирається в найближчому майбутньому оформляти соціальну виплату і при цьому не встиг напрацювати покладений стаж. Про це розповіла начальник Мелітопольського відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України Світлана Христова, пише "РІА Мелітополь".

Фахівець пояснила, що мова йде про приватних підприємців та зміни у пенсійному законодавстві.

"Чим раніше людина дізнається про кількість років страхового стажу, тим більше шансів, що вона встигне його напрацювати, так як право на пенсію зараз жорстко регламентується. До 2011 пенсію міг отримати будь-який громадянин, який досяг пенсійного віку і має 5 років стажу, а зараз для виходу на пенсію потрібно 26 років стажу. Кожен рік необхідний стаж буде збільшуватися на рік, поки не досягне 35 років", - пояснила Христова.

Пенсії в Україні: назріває нова проблема, про яку всі мовчать

Пенсії в Україні можуть отримати не всі категорії (Колаж РБК-Україна)

Ще одна складність – це те, що у вимоги до мінімального стажу постійно змінювалися, а разом з ними і вимоги до сум виплат у фіскальні органи та ПФУ. Підприємці в різні періоди платили лише 10% від суми податку і це становило від 50 до 200 гривень. За фактом виходить, що у деяких стаж рахувався не рік за два, а майже три роки накопичувалася сума на один рік страхового стажу.

Для різних категорій підприємців – різні умови. Для тих, хто був зареєстрований з 1998 року – стажу для визначення права на пенсію йде за фактом реєстрації.

Для тих, хто був зареєстрований з 1998 по 2017 рік – стаж йде за фактом сплати до ПФУ хоча б 1 гривні в місяць.

"Проконтролювати свій стаж заздалегідь можна і не звертаючись до ПФУ, зареєструвавшись на офіційному веб-порталі пенсійного фонду з допомогою електронного підпису або, звернувшись за реєстрацією в ПФУ, де вам видадуть логін і пароль для входу в особистий кабінет. Для цього потрібно взяти з собою лише паспорт та ІПН", - додала фахівець.

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