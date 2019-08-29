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Пенсии в Украине: льготников ожидают неприятные изменения

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 10:36
Пенсии в Украине: льготников ожидают неприятные изменения
Пенсия в Украине для льготников (Коллаж РБК-Украина)

Эксперт объяснил, почему некоторым категориям станет невыгодно выходить на пенсии после 50 лет

Пенсия в Украине для тех категорий льготников, которые будут иметь право начать оформление сразу после 50 лет, будет невыгодной, так как такие пенсионеры будут получать небольшие пособия. Такое мнение высказал эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк в комментарии для издания ГолосUA.

Пенсии в Украине: льготников ожидают неприятные изменения

Пенсия в Украине для льготников будет невыгодной (Коллаж РБК-Украина)

Он объяснил, что в Украине появится шесть категорий льготников, которые смогут выйти на пенсию после 50 лет.

"В Украине появятся шесть льготных категорий работников, которые смогут выходить на пенсию в 50 лет. Однако таких людей немного. Это касается шахтеров, ядерщиков, также людей, связанных с другими опасными профессиями. Также это касается военных, которые уходят на пенсию по выслуге лет", - объяснил Степанюк.

Однако он объяснил, что многим это будет не очень выгодно, так как при расчете пенсий у них получится не очень большая сумма пособий. Это связано с тем, что в момент выхода на пенсию у них не будет большого стажа. А минимальная, а также средняя пенсия в Украине не покрывает прожиточный минимум.

Ранее выйти на пенсию досрочно в 50 лет могли люди, у которых была возможность получать специальные пенсии, теперь же в числе таких пенсионеров остались только судьи и прокуроры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будет работать отмена платы за коммунальные услуги для пенсионеров и кому может повезти.

А также рассказывали о том, что названа сумма минимальной пенсии в 2020 году.

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