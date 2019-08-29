Пенсії в Україні: пільговиків очікують неприємні зміни

Пенсія в Україні для пільговиків (Колаж РБК-Україна)

Експерт пояснив, чому деяким категоріям стане невигідно виходити на пенсію після 50 років

Пенсія в Україні для тих категорій пільговиків, які будуть мати право почати оформлення одразу після 50 років, буде невигідною, так як такі пенсіонери будуть отримувати невелику допомогу. Таку думку висловив експерт з економічних питань Всеволод Степанюк у коментарі для видання ГолосUA.

Пенсія в Україні для пільговиків буде невигідною (Колаж РБК-Україна)

Він пояснив, що в Україні з'явиться шість категорій пільговиків, які зможуть вийти на пенсію після 50 років.

"В Україні з'являться шість пільгових категорій працівників, які зможуть виходити на пенсію у 50 років. Однак таких людей небагато. Це стосується шахтарів, ядерників, також людей, пов'язаних з іншими небезпечними професіями. Також це стосується військових, які йдуть на пенсію за вислугою років", - пояснив Степанюк.

Проте він пояснив, що багатьом це буде не дуже вигідно, так як при розрахунку пенсій у них вийде не дуже велика сума допомоги. Це пов'язано з тим, що в момент виходу на пенсію у них не буде великого стажу. А мінімальна, а також середня пенсія в Україні не покриває прожитковий мінімум.

Раніше вийти на пенсію достроково у 50 років могли люди, у яких була можливість отримувати спеціальні пенсії, тепер же в числі таких пенсіонерів залишилися лише судді та прокурори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як буде працювати скасування плати за комунальні послуги для пенсіонерів і комусь може пощастити.

А також розповідали про те, що названа сума мінімальної пенсії в 2020 році.