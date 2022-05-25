В Украине изменились условия выхода на пенсию: что нужно знать

Для того, чтобы в страховой стаж неполного месяца был зачислен как полный, необходимо внести в ранее уплаченные страховые взносы доплату.

Отмечается, что сумма будет исчисляться ввиду минимальной заработной платы на дату осуществления доплаты.

Как посчитать сумму доплаты

30 апреля изменен порядок расчета суммы доплаты до минимального страхового взноса для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы.

В ПФУ привели пример расчета суммы доплаты: "лицо обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением об осуществлении доплаты до минимального страхового взноса в мае 2022 года, за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года".

По данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:

за январь 2010 года при минимальной заработной плате 869,00 грн лицу начислена заработная плата в сумме 700,00 грн, с которой уплачены страховые взносы в сумме 246,40 грн (700,00 * 33,2% + 700,00 * 2%);

за январь 2016 года при минимальной заработной плате 1378,00 грн лицу начислена заработная плата в сумме 1200,00 грн, с которой уплачен единый взнос в сумме 264,00 грн (1200,00 *22%).

Также минимальная заработная плата в мае 2022 года (на дату осуществления доплаты) составляет 6500,00 грн, минимальный страховой взнос - 1430,00 грн (6500,00 * 22%).

Кроме того, с учетом изменений сумма доплаты за январь 2010 года составляет 1183,60 грн (1430,00 - 246,40), за январь 2016 года - 1166,00 грн (1430,00 - 264,00).