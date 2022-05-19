ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как оформить пенсию онлайн: простая инструкция для каждого украинца

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 16:01
Как оформить пенсию онлайн: простая инструкция для каждого украинца Как подать документы на оформление пенсии онлайн (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Оформить пенсию в Украине можно онлайн. Подать документы можно из любого региона страны, нужны только сканы документов для оформления пенсии и интернет, а еще - подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.

Как подать документы на оформление пенсии онлайн и какие нужны документы - читайте в материале ниже.

Граждане Украины, которые достигли 60-летнего возраста и имеют необходимый страховой стаж, могут подать документы на оформление пенсии. Обратиться за назначением пенсии можно в любой срок после достижения необходимого возраста.

Также обратиться в Пенсионный фонд можно в любой области страны, независимо от места регистрации и жительства.

Есть два нюанса:

Если подать заявление о назначении пенсии по возраст подать в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то она будет назначена со следующего дня после дня рождения. (То есть, если 60 лет исполнилось 5 мая, то подать документы нужно не позднее 5 августа, чтобы ее назначили с 6 мая).

Если же подать заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсию назначат с даты обращения.

Какие нужны документы

  • Паспорт
  • Идентификационный код о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении, военный билет и другие)
  • Справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2006 года (по желанию)
  • Реквизиты банковского счета
  • Фотография для пенсионного удостоверения
  • Женщинам понадобится свидетельство о браке (при смене фамилии).

Как подать документы

Анкету-заявление на автоматическое назначение пенсии можно подать дистанционно через личный электронный кабинет веб-портала Пенсионного фонда. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

При заполнении заявления нужно добавить отсканированные документы из указанного перечня.

1. Авторизуйтесь на сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете с помощью КЭП. (Можно использовать цифровую подпись как клиента некоторых банков).

2. Выберите в левом боковом меню раздел "Щодо пенсийного забезпечення" и нажмите на "Заява на призначення пенсії".

3. Ознакомьтесь с инструкцией и пошагово заполните все необходимые поля: имя, адрес, данные документов, контактные данные и так далее.

4. Добавьте отсканированные документы и нажмите "Сформировать заявление". Все документы должны быть в формате PDF или JPG и не более 1 МБ. Документы из нескольких страниц нужно прикрепить одним файлом.

5. Проверьте все данные, которые вы внесли в анкету и нажмите "Підписати та відправити до ПФУ".

6. Статус обработки можно будет посмотреть в личном кабинете, во вкладке "Мои обращения".

7. При оформлении документов нужно зайти во вкладку "Дистанційне інформування" в верхнем правом углу в личном кабинете и подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.

Как оформить пенсию онлайн: простая инструкция для каждого украинца

Напомним, ранее мы писали о том, как решить проблемы с получением пенсии украинским беженцам с просроченными картами.

А также рассказывали о том, как проверить стаж и размер пенсии с помощью смартфона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Пенсия в Украине
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество