Как оформить пенсию онлайн: простая инструкция для каждого украинца

Оформить пенсию в Украине можно онлайн. Подать документы можно из любого региона страны, нужны только сканы документов для оформления пенсии и интернет, а еще - подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.

Как подать документы на оформление пенсии онлайн и какие нужны документы - читайте в материале ниже.

Граждане Украины, которые достигли 60-летнего возраста и имеют необходимый страховой стаж, могут подать документы на оформление пенсии. Обратиться за назначением пенсии можно в любой срок после достижения необходимого возраста.

Также обратиться в Пенсионный фонд можно в любой области страны, независимо от места регистрации и жительства.

Есть два нюанса:

Если подать заявление о назначении пенсии по возраст подать в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то она будет назначена со следующего дня после дня рождения. (То есть, если 60 лет исполнилось 5 мая, то подать документы нужно не позднее 5 августа, чтобы ее назначили с 6 мая).

Если же подать заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, то пенсию назначат с даты обращения.

Какие нужны документы

Паспорт

Идентификационный код о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении, военный билет и другие)

Справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2006 года (по желанию)

Реквизиты банковского счета

Фотография для пенсионного удостоверения

Женщинам понадобится свидетельство о браке (при смене фамилии).

Как подать документы

Анкету-заявление на автоматическое назначение пенсии можно подать дистанционно через личный электронный кабинет веб-портала Пенсионного фонда. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

При заполнении заявления нужно добавить отсканированные документы из указанного перечня.

1. Авторизуйтесь на сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете с помощью КЭП. (Можно использовать цифровую подпись как клиента некоторых банков).

2. Выберите в левом боковом меню раздел "Щодо пенсийного забезпечення" и нажмите на "Заява на призначення пенсії".

3. Ознакомьтесь с инструкцией и пошагово заполните все необходимые поля: имя, адрес, данные документов, контактные данные и так далее.

4. Добавьте отсканированные документы и нажмите "Сформировать заявление". Все документы должны быть в формате PDF или JPG и не более 1 МБ. Документы из нескольких страниц нужно прикрепить одним файлом.

5. Проверьте все данные, которые вы внесли в анкету и нажмите "Підписати та відправити до ПФУ".

6. Статус обработки можно будет посмотреть в личном кабинете, во вкладке "Мои обращения".

7. При оформлении документов нужно зайти во вкладку "Дистанційне інформування" в верхнем правом углу в личном кабинете и подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.