Некоторые украинские беженцы не могут получить пенсию: как решить проблему

Пенсионеры, которые из-за войны в Украине выехали за границу, не могут получить пенсионные выплаты до возвращения домой. Все из-за просрочки банковских карт.

Как действовать в такой ситуации, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как получить выплаты

Украинка, которая сейчас находится за границей с таким вопросом обратилась в ПФУ в Facebook.

Она рассказала, что у нее закончился срок действия карточки для выплаты пенсии, но получить новую она пока не может, ведь за пределами Украины.

К тому же женщина поинтересовалась, может ли она перевести выплаты из Пенсионного фонда на карточку другого банка.

"Истек срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть", - написала женщина.

В Пенсионном фонде сообщили, что такие действия невозможны. Однако отметили, что пенсия никуда не денется. Деньги будут накапливаться на счете, и после возвращения в Украину она сможет получить всю накопленную сумму.

Стоит добавить, что украинцы могут уйти на пенсию досрочно. В частности, это может произойти за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Кроме того, для этого нужно встать на учет Госслужбы занятости. Если украинцу не найдут работу или работник не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья, тогда на пенсию можно выйти раньше.