Пенсии в Украине 2020: украинцам приготовили неприятный сюрприз

Пенсии в Украине зависят от возраста и страхового стажа
Пенсии в Украине в 2020 году будет оформить сложнее из-за новых требований к необходимому страховому стажу, а для женщин с 1 апреля повысят пенсионный возраст. Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кому нужно будет дорабатывать до 63 или 65 лет - в материале Styler.
Так, согласно требований пенсионной реформы 2018 года, страховой стаж в Украине увеличивается ежегодно. В 2020 году нужно отработать 27 лет с ежемесячными взносами в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования (трудовой стаж до 2004 равняется страховому), чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет.
И с каждым годом требования к стажу будут повышаться, пока не достигнут 35 лет до 2028 года.
Украинцы, достигшие 60 лет, которые не имеют необходимого страхового стажа, могут проработать еще три года, выйдя на пенсию в 63 (тут на 2020 год нужно от 17 до 27 лет стажа). Если к 63 годам не удалось заработать стаж, то предлагается выход на пенсию в 65 лет (стаж от 15 до 17 лет на 2020 год).
Если человек будет продолжать официально работать и приобретет необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения", - говорят в ПФУ.
В том случае, если на момент достижения пенсионного возраста человек не работает, но и не получил право на получение выплат из-за отсутствия необходимого стажа, ему могут начислить государственную социальную помощь.
"Ее назначают с учетом имущественного положения потенциального пенсионера и его среднемесячного совокупного дохода", - объяснили в Пенсионном фонде.
Кроме того, стаж можно купить. Так, законодательство предусматривает возможность покупки до пяти лет стажа, при этом каждый год обойдется приблизительно в 25 тысяч.
Увеличение страхового стажа в Украине (lawportal.com.ua)
Женщины могут выйти на пенсию досрочно при необходимом страховом стаже (единый для всех). На данный момент в 59 лет на пенсию могут выйти только женщины, достигшие этого возраста не позже 30 сентября 2019 года (родившиеся до 1 октября 1960-го года).
А с 1 апреля 2020 года возраст выхода на пенсию для женщин повысится до 59,5 лет. До достижения 60 лет в этом году на пенсию смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.
Но с 2021 года пенсионный возраст будет единым, как для женщин, так и для мужчин.