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Пенсии для "чернобыльцев" будут поднимать: что известно

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Понедельник 14 июня 2021 17:31
Пенсии для "чернобыльцев" будут поднимать: что известно Пенсии для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС будут поднимать (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Верховная Рада Украины может повысить пенсии для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС. Законопроект № 4555 находится на рассмотрении и комитет по опросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

Как могут измениться пенсии у ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС – читайте в материале ниже.

Законопроект обсудили уже во всех комитетах и ведомствах, которые имеют отношение к данному вопросу. Ранее этот документ депутаты утвердили в первом чтении. В нем указывается, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или иных доходов.

Какие новые нормы включены в законопроект

Для начисления определенного размера пенсии, гражданам, которые проработали на территориях радиоактивного загрязнения, нужно исходить из разных формул:

Менее 12 месяцев – заработная плата определяется по формуле: заработная плата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев.

Не менее 30 календарных дней в двух месяцах – заработная плата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы.

Менее одного месяца – заработная плата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие стали лицами с инвалидностью, получают право на государственную пенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Как изменятся выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность:

Для первой группы выплаты составят 16 080 гривен

Для второй группы – 12 987 гривен

Для третьей группы – 8 917 гривен

Стоит отметить, что в Украине на данный момент насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно составить заявление на пересчет пенсии.

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