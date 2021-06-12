Как правильно составить заявление на пересчет пенсии: воспользуйтесь инструкцией

Пенсионеры в Украине могут подать заявление на пересчет выплат, если есть возможность изменить сумму или получить дополнительные начисления и доплаты.

Как правильно подать заявление на пересчет пенсии, рассказали на сайте Пенсионного Фонда .

Чтобы подать такое заявление онлайн, пользователю понадобится доступ к интернету и цифровая электронная подпись.

Пошаговая инструкция:

1. Зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи.

2. Заполнить атрибуты заявления на пересчет пенсии.

3. Выбрать при необходимости способ информирования по результатам обработки заявления.

4. Определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) или бумажное пенсионное удостоверение (БПУ).

5. Добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления и дополнительно тех документов, которые пользователь считает нужным добавить.

6. Сформировать заявление (заявления – если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПУ или БПУ).

7. Подписать заявление электронной цифровой подписью и отправить ее в орган ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на веб-портале получит информацию о состоянии обработки заявления и решение по поводу пересчета пенсии.

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Важно знать!

Пенсионеры имеют право на пересчет пенсии в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность. При этом неработающим пенсионерам такой пересчет проводиться с дня установления нового размера прожиточного минимума, а работающим – после увольнения с работы, исходя из размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, обозначенных законом на дату увольнения. Такой пересчет проводится автоматически. Работающие пенсионеры имеют право на пересчет пенсии не ранее, чем через два года после назначения пенсии (или предыдущего пересчета).

Какие нужны документы

Заявление

Паспорт или другой документ, подтверждающий личность и его копия

Документ про присвоение регистрационного номера учетной карты плательщика налогов или свидетельство про общеобязательное государственное социальное страхование и его копия

Пенсионное удостоверение (при наличии)

Документы, которые подтверждают трудовой стаж за период работы до 1.04.2004 и их копии

Справка о заработной плате (доходе) по 30.06.2000 (в случае необходимости)

Документы, которые подтверждают особенный статус (при наличии) или есть основания для установления надбавки, помощи, повышения.

Если документы подает доверенное лицо – доверенность, которая подтверждает его полномочия.

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