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Чернобыльцам могут повысить пенсии: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 10:31
Чернобыльцам могут повысить пенсии: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон Фото: Раде рекомендуют повысить пенсии чернобыльцам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Чернобыльцам могут повысить пенсии. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4555 во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В комитете отметили, что текст законопроекта был доработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Согласно редакции проекта в первом чтении, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение будет касаться 39481 пенсионера.

Напомним, в начале мая в парламенте создали рабочую группу для доработки закона.

Как писало РБК-Украина, пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции хотят увеличить. Рада в конце апреля приняла за основу соответствующий законопроект №4555.

Так, в начале апреля Конституционный суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Это первое решение суда с начала конституционного кризиса.

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