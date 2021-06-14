Пенсії для "чорнобильців" підніматимуть: що відомо

Верховна Рада України може підвищити пенсії для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС . Законопроект № 4555 знаходиться на розгляді і Комітет з опитувань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні.

Як можуть змінитися пенсії у ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС – читайте в матеріалі нижче.

Законопроєкт обговорили вже у всіх комітетах і відомствах, які мають відношення до даного питання. Раніше цей документ депутати затвердили в першому читанні. У ньому вказується, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, і щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.

Які нові норми включені в законопроєкт

Для нарахування певного розміру пенсії, громадянам, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, потрібно виходити з різних формул:

Менш як 12 місяців - заробітна плата визначається за формулою: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців.

Не менше 30 календарних днів у двох місяцях - заробітна плата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи.

Менше одного місяця - заробітна плата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок стали особами з інвалідністю, отримують право на державну пенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Як зміняться виплати для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність:

Для першої групи виплати складуть 16 080 гривень

Для другої групи - 12 987 гривень

Для третьої групи - 8 917 гривень

Варто відзначити, що в Україні на цей момент налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.